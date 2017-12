La setta di Capuana, gli adepti utilizzati nei campi e come bacino di voti

Dino Giarrusso de le Iene racconta la storia di un mostro che abusava di bambini.

A capo di questa setta siciliana Piero Capuana e i “12 apostoli” ritenuto il “santone” della comunità religiosa “Cultura e ambiente” e arrestato lo scorso 2 agosto per violenze sessuali su minori.

Dopo l’avviso di conclusione indagini dell’operazione “Dodici apostoli” emesso dalla Procura di Catania, emergono nuovi dettagli su quello che accadeva all’interno della comunità del “santone” Piero Alfio Capuana.

Ed è Dino Giarrusso alle Iene a raccontarlo.

“Durante un rapporto aveva bisogno di qualcuno che allargasse le parti femminili, perchè era troppo grasso e non era in grado. Amava venire nelle nostre bocche” A raccontare questa storia agghiacciante è una delle ragazze abusate.

A infrangere il castello di abusi e silenzi è stata una bambina che dopo anni ha raccontato tutto alla mamma. “Non l’ho saputa proteggere – confessa la donna -. Ci hanno fatto credere che era l’ultimo amico di Gesù”.

Insomma il “santone” era adorato da tutti. Insospettabile

“Lui iniziava a prendermi la mano – prosegue il racconto della ragazzina – e mi chiede se ero disposta a tutto per stare vicino all’amico di Gesù e ho detto sì. poi baciava tutte le ragazze presenti che avevano dagli 11 ai 25 anni.

Io avevo delle perplessità ma poi Fabiola – una delle complici – mi ha detto che è come un nonno che bacia le nipoti”.

“Un sistema ben organizzato di sanzioni – riporta Catania Today – comminate dal santone Pietro Capuana a sua discrezione, e un’impresa dedita alla produzione di prodotti agricoli basata sul lavoro “volontario” degli adepti della comunità della chiesa di Lavina.

Prima utilizzati come braccianti nei fondi agricoli di Capuana e poi, attraverso un meccanismo di persuasione psicologica, costretti ad acquistare i prodotti della terra a prezzi esorbitanti.”

E’ questo, infatti, il secondo aspetto inquietante nella vicenda che viene fuori dall’inchiesta “Dodici apostoli”.

E questa potrebbe essere la seconda grande paura di un ex deputato regionale che, intercettato con una delle tre donne del “cenacolo”, confessava che oltre alla “pedofilia” a spaventarlo c’era “la questione economica”.

Come spiegano gli inquirenti a CataniaToday, i fedeli oltre a lavorare nei campi di Capuana acquistavano i prodotti da loro stessi coltivati a prezzi clamorosi:

secondo quanto è venuto fuori dalle indagini un uovo sarebbe costato 1 euro e 50 e un litro di vino anche 10 euro.

Chi non riusciva a vendere i prodotti veniva multato anche in modo salato, in base alla disponibilità economica; una logica che faceva trasparire un vero e proprio sistema di asservimento.

Anche a chi arrivava in ritardo, o chi non riusciva a portare amici e parenti alle messe di Capuana veniva applicata una sanzione pecuniaria: le cifre partivano dai 5 fino ad arrivare ai 1000 euro, in base alla discrezionalità dell’anziano santone.