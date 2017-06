La Polizia di Stato ha garantito ieri un eccezionale trasporto di organi in tempo di record dalla città di Belluno a Genova.

Nelle prime ore della mattina, l’ospedale di Bolzano informava la Polstrada della città che a si erano resi disponibili, per un eventuale trapianto, due reni e che la compatibilità era stata individuata in paziente in lista d’attesa a Genova.

Il Compartimento della Stradale si è subito attivato con la sede del 10° Reparto Volo di Venezia-Tessera che, avendo a disposizione idonei mezzi di volo, avrebbe potuto garantire il trasporto degli organi in tempo utile per effettuare il trapianto.

gazzettino