perchè in Italia ancora nessuno ci ha attaccato? Perchè l’Isis ci sta “lasciando stare”. Un giornalista racconta una verità che mette i brividi. La storica decisione dell’Allenaza militare araba di escludere il Qatar, accusandolo di finanziare il terrorismo, non deve ingannare chi considera ora la coalizione a guida saudita come il fronte più candido e immacolato.

Come scrive dunque giornalista Toni Capuozzo, riporta libero quotidiano.it, è un po’ come “il bue che dà del cornuto al toro: nessuno è limpido quanto a rapporti con il radicalismo islamico”.

La rottura tra i due fronti arabi ha un elemento in comune, secondo Capuozzo, individuabile nelle “relazioni con l’Iran e con i Fratelli musulmani”. Il Qatar finora è sempre stato considerato uno dei principali finanziatori del movimento politico di stampo islamista, oltre che uno dei pochi Paesi arabi che conserva solidi rapporti bilaterali con Teheran.