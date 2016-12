San Rocco al Porto – Attimi di terrore domenica pomeriggio in un’abitazione in via Martiri della libertà, presa di mira da due malviventi che volevano portare a termine un furto: la figlia maggiorenne del proprietario, in quel momento assente, infatti è stata protagonista suo malgrado di un incontro ravvicinato davvero da incubo. Secondo quanto appreso, la ragazza ha sentito alcuni rumori provenire dall’esterno e, dando un’occhiata fuori, ha notato due individui che stavano cercando di entrare dalla porta.

Ha fatto in tempo a rifugiarsi in una stanza e uno dei due malviventi, penetrato nell’abitazione, ha cercato di entrare nel locale, ma non è riuscito nel suo intento però grazie al coraggio della giovane che ha tenuto chiusa la porta con le mani. Il ladro ha spinto la maniglia più volte, ma successivamente ha desistito quando si è accorto che qualcuno della famiglia stava rientrando a casa. È quindi scappato con il complice: la caccia scattata successivamente, con l’intervento dei carabinieri arrivati sul posto, ha avuto esito negativo, complice anche la fitta nebbia che gravava in quel momento sulla zona.

Alcune settimane fa era avvenuto un episodio simile, anche se con esito differente: in pieno giorno, a Casalpusterlengo, in via Rabin fu una 21enne sola in casa a scoprire un ladro che si era introdotto nell’abitazione. Il bandito colpì la ragazza a pugni e schiaffi prima di fuggire via. Venerdì sera, invece, a Casalpusterlengo, i ladri sono penetrati all’interno di un appartamento di una palazzina di via Cavallotti, nelle vicinanze dell’incrocio con via Oldani: la banda ha messo a soqquadro gli ambienti interni razziando alcuni monili.

