In Inghilterra è stato scoperto un astuto stratagemma attraverso il quale dei ladri di appartamento, prima verificano che le case rimangono vuote un tempo sufficiente, poi contrassegnano le abitazioni per far si che i complici possano svaligiarle in tutta tranquillità. Quanto vi stiamo raccontando si è verificato a Portishaed (cittadina che si trova nei pressi di Bristol), dove alcuni cittadini si sono accorti della strana presenza di sassolini bianchi vicino al portico di casa ed hanno avvisato la polizia della possibile presenza di una banda di ladri.

A farsi portavoce della situazione di pericolo è stato il coordinatore di quartiere Nick Gough, il quale, intervistato dal quotidiano locale ‘Bristol Post’, ha dichiarato: “Crediamo che certe strade di Portishead siano state mirate dai ladri a causa di attività sospette rilevate negli ultimi giorni”. Poi ha aggiunto: “Ci sono rapporti che parlano di un maschio che lascia pietre bianche al di fuori di varie proprietà. Queste pietre distintive si crede siano state lasciate al di fuori di proprietà che sembrano libere”.

I sospetti degli abitanti di Portishaed sono stati rinvigoriti dalla presenza di un ragazzo che nei giorni precedenti aveva bussato ad ogni porta dicendo di rappresentare un’associazione benefica che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Sembra che il ragazzo utilizzasse questa scusa per piazzare delle pietre vicino alle porte d’ingresso di ogni abitazione in cui non gli rispondeva nessuno.

Dopo che l’articolo è stato pubblicato, diverse associazioni benefiche si sono preoccupate di informare gli abitanti di non aver mandato alcun ragazzo per la raccolta di fondi porta a porta. La polizia ha quindi deciso di aumentare le ronde nel quartiere al fine di prevenire dei furti organizzati precedentemente, mentre il coordinatore di quartiere ha chiesto ai vicini di segnalare qualsiasi movimento sospetto vicino alle proprie abitazioni.

direttanews