Ladri in fuga travolgono un’auto dei carabinieri *immagine di repertorio

Inseguimento in Valnure sulla strada tra Farini e Coli. I residenti avevano segnalato una Golf sospetta al 112

I carabinieri hanno tentato di bloccare la fuga dei ladri sbarrandogli la strada, ma i malviventi hanno travolto la loro pattuglia e sono riusciti a fuggire. E’ accaduto intorno alle 19 di sabato 21 ottobre in Valnure, lungo la strada tra Farini e Coli.

Qui alcuni residenti della zona hanno chiamato il 112 segnalando degli sconosciuti che si stavano aggirando con fare molto sospetto tra le abitazioni più isolate, specificando che erano a bordo di una Volkswagen Golf.

Poco dopo, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Farini ha notato l’auto sospetta lungo la strada provinciale verso Coli. Ne è nato un inseguimento e i carabinieri, per tentare di bloccare la vettura in fuga, ad un certo punto si sono messi di traverso in mezzo alla strada.