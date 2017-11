Non sempre la fortuna è dalla parte dei criminali.

Ladri maldestri tentano di rubare una moto sbagliano tiro: il proprietario è un poliziotto

E’ il caso di Castellammare, dove due ladri hanno tentato di rubare una Honda SH, sbagliando completamente ‘tiro’

Ma, hainoi, il proprietario non era una persona qualsiasi, ma si trattava di un poliziotto

Il tutto si è svolto in pochi attimi, nel pomeriggio fine settimana a Castellammare, dove un poliziotto fuori servizio, accortosi di quello che stava per accadere, ha messo in fuga due malviventi che lo avevano preso d’occhio.

La caccia ai ladri maldestri è scattata subito

Il poliziotto, prontamente intervenuto è riuscito immediatamente a recuperare il mezzo, braccando i delinquenti che però sono riusciti a sottrarsi dandosela a gambe.

Nel frattempo sul luogo sono giunti i colleghi dell’agente, in servizio al commissariato di Castellammare diretto dal dirigente Paolo Esposito

Acquisite immediatamente le immagini di alcune telecamere della zona, indaga la Polizia