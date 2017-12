Ladro in fuga sale sull’auto sbagliata: è quella dei carabinieri. Arrestato

Sembra una barzelletta d’altri tempi e invece è successo davvero, lo riporta il sito di informazione locale Teleclubitalia

nella fuga sale sull’auto sbagliata: quella dei Carabinieri. Succede a Nichelino, paese in provincia di Torino.

Un 24enne di origine rom è stato arrestato assieme a due complici per furto in appartamento. Secondo quanto spiegato dal sito d’informazione, l’episodio è avvenuto a Druento, in strada Madonna.

“In base a quanto appurato, i militari della compagnia di Venaria hanno bloccato subito due 25enni cittadini nomadi che facevano da palo nel furto, e poi il loro collega nichelinese, autore materiale del colpo”

“Ad accorgersi del furto è stata una vicina di casa delle vittime, che ha notato qualcosa che non andava e, vedendo l’uomo armeggiare con un cacciavite, ha subito chiamato il 112.

Particolare curioso, un membro della banda ha chiesto di salire a bordo di un veicolo credendo fosse quello dei complici, ma a bordo ha trovato i Carabinieri ed è stato arrestato, come era già avvenuto poco prima per gli altri due”

Una vicenda senza ombra di dubbio curiosa e che per una volta, ci fa anche sorridere, oltre naturalmente l’indignazione per questa criminalità che sembra aumentare di giorno in giorno