Alla cliente Anna Maria era piaciuto soprattutto il «letto confortevole, con riscaldamento adeguato», mentre del soggiorno all’Hotel Velus di Civitanova, tre notti di permanenza per motivi di lavoro, manterrà un ricordo negativo non solo per la mancanza di un bidet nel bagno, ma anche per la «camera rumorosa per la presenza dei terremotati ospitati nell’albergo». Così, quando s’è trattato di dare all’albergo una valutazione sul sito booking.com, una delle travel agency più ascoltate per le recensioni di strutture ricettive, aveva affibbiato una serie di 5 al Velus, bocciando ad esempio il servizio e il confort, accontentandosi invece della pulizia e della posizione a poca distanza dal mare. Valutazione finale: 5,8.

Il motivo dell’insufficienza

«Questa è una recensione fatta da un cliente, spero perso, del mio hotel», s’è sfogato su Facebook il titolare dell’hotel Stefano Mei, pubblicando la scheda di valutazione della cliente insoddisfatta, la quale non aveva trovato sconveniente mettere nero su bianco che il suo giudizio d’insufficienza era motivato soprattutto dalla presenza di terremotati. «Di solito ringraziamo sempre per le recensioni sia positive che negative, perché ciò ci dà modo di crescere e migliorare il servizio che offriamo – scrive l’albergatore, che da fine ottobre ospita più di 20 sfollati della Valnerina – Questa volta no».

Il cambio di stanza

Mei racconta che fin dall’inizio la cliente Anna Maria, 45-50 anni, arrivata dal Nord Italia per un viaggio d’affari la settimana prima di Natale, aveva dimostrato la sua insofferenza per la presenza dei terremotati. «Le ho fatto subito presente che mai nessun cliente s’era lamentato di loro – racconta l’albergatore civitanovese – ma per non avere storie le avevo cambiato camera, sistemandola in un’ala dell’hotel dove non ci sono sfollati».