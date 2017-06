Oms e Unicef lanciano un nuovo allarme, dovuto alla presenza di 200.000 casi sospetti di colera, con una media di 5.000 al giorno. L’epidemia ha già fatto 1300 morti, un quarto sono bambini

In Yemen è in corso “la peggiore epidemia del mondo”. Lo affermano l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e l’Unicef, che lanciano un nuovo allarme, dovuto alla presenza di 200.000 casi sospetti di colera, con una media di 5.000 al giorno.

L’epidemia ha già fatto 1300 morti, un quarto sono bambini. “In soli due mesi -hanno spiegato il direttore generale dell’Unicef, Anthony Lake, e il direttore generale dell’Oms, Margaret Chan, il colera si è diffuso in quasi tutti i governatori di questo paese devastato dalla guerra. Si prevede che il numero di morti possa aumentare.

L’Unicef, l’Oms e i nostri partner stanno lavorando per fermare l’accelerazione di questa epidemia mortale. Stiamo lavorando 24 ore su 24 per localizzare e monitorare la diffusione della malattia e per raggiungere persone con acqua pulita e adeguate cure sanitarie e igieniche. Le squadre di intervento rapido vanno di casa in casa per raggiungere le famiglie con informazioni su come proteggersi”, e le organizzazioni internazionali “stanno prendendo tutte le misure per aumentare gli interventi di prevenzione e di trattamento”.