Una scena raccapricciante e drammatica che provoca solo rabbia e indignazione. Le immagini condivise in rete raccontano la storia di una coppia di cani, tragicamente separata da una persona senza scrupoli.

Secondo il racconto dei testimoni e dei volontari intervenuti sul posto, è stata vista un’automobile in corsa inseguita da un cagnolino nero. Ad un tratto, il conducente ha lanciato dal finestrino un sacco nero e il cane nero si è fermato a recuperarlo. L’esemplare ha trascinato via il sacco dal mezzo della carreggiata, portandolo sul marciapiede.

Un passante, accorgendosi di quanto era accaduto si è avvicinato al sacco e lo ha aperto. Purtroppo, al suo interno vi era una piccola meticcia che era stata da poco investita, a pochi isolati ed era morta. Il cane nero è rimasto vicino all’amica, vegliandola per un’intera notte, al freddo. I residenti del quartiere presi a commozione hanno portato del cibo e da bere a quel cane soprannominato Negrito che non si allontanava di un passo dal corpo della sua compagna. All’indomani quando sul posto sono giunte le autorità per rimuovere la meticcia, il cane nero che non voleva separarsi dall’amica.