Un richiamo forte a “liberare” il Natale dalla “mondanità” che lo ha “preso in ostaggio” e un appello accorato a lasciarsi interpellare dai bambini che giacciono nelle squallide mangiatoie, che in qualche modo sono vittime e subiscono differenti situazioni di ingiustizia.

Questi i due messaggi centrali dell’omelia che papa Francesco ha pronunciato nella Messa di Natale.

In questo Natale “lasciamoci interpellare dal Bambino nella mangiatoia, ma lasciamoci interpellare anche dai bambini che non sono adagiati in una culla e accarezzati dall’affetto di una madre e di un padre, ma giacciono nel rifugio sotterraneo per scampare ai bombardamenti, sul marciapiede di una grande città, sul fondo di un barcone sovraccarico di migranti”.