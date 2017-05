Francesco Gabbani approda all’Eurovision Song Contest: le prime foto delle prove

Occhi puntati sull’ “Eurovision Song Contest 2017”. Secondo i bookmaker inglesi, il cantautore Francesco Gabbani con la sua “Occidentali’s Karma” è tra i favoriti alla vittoria della manifestazione musicale europea che si terrà a Kiev dal 9 al 13 maggio. E la sua marcia è già cominciata.

In attesa di vederlo in gara nella serata finale (in diretta su Rai 1 sabato 13), ieri l’interprete rivelazione dell’ultimo “Festival di Sanremo” è salito per la prima volta sul palco per le prime prove dello show. Come nel suo stile, l’artista ha sfoggiato un look elegante ma ironico: un completo nero di classe arricchito da pois decorativi. I coristi, invece, hanno indossato i suoi leggendari maglioncini colorati. Accanto a lui, ovviamente, l’inseparabile “scimmia nuda che balla”.

“Andiamo alla conquista dell’Europa”, ha detto ai fan su Facebook poco prima della partenza per Kiev, in un video registrato dall’aeroporto di Milano Linate. Senza dimenticare un pizzico di scaramanzia: “Che Dio ce la mandi buona, mi raccomando, supportateci sempre”.

