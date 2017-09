Cambia e si rafforza lo scacchiere dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Foggia. Circa 50 unità si vanno ad aggiungere ai 192 (di tutte le forze dell’ordine) arrivati a seguito della strage del 9 agosto e della riunione del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto il giorno successivo a Foggia presieduta dal Ministro dell’Interno, Marco Minniti.

L’Arma ha immediatamente attivato un rinforzo straordinario che si compone di unità delle Compagnie di Intervento Operativo e di Supporto Arma Territoriale dei Battaglioni Puglia, Calabria e Sicilia, in aggiunta a quelle già dislocate nei mesi precedenti nelle aree considerate più “calde”, destinate ad incrementare l’attività di controllo del territorio, unità degli Squadroni Eliportati Carabinieri Cacciatori di Calabria, di Sardegna e di Sicilia, una squadra del Reparto Crimini Violenti del ROS Centrale, per un contributo specializzato alle indagini, investigatori provenienti dagli altri quattro Comandi Provinciali della Puglia, sempre a supporto delle indagini e, infine, ulteriori unità del ROS per le esigenze del neo istituito Nucleo Anticrimine di Foggia.

Pur essendo questi rinforzi destinati a rimanere a disposizione fintanto che ve ne sarà l’esigenza, il Comando Generale dei Carabinieri, sulla base dei dati esperienziali forniti dal Comando Provinciale di Foggia, ha comunque convenuto sulla necessità di adottare importanti provvedimenti a carattere permanente finalizzati ad accrescere ulteriormente il potenziale degli assetti investigativi e di controllo del territorio operanti.

Di particolare rilevanza il cambio di dipendenza della Tenenza di Vieste dalla compagnia di Vico del Gargano a quella di Manfredonia, e della Stazione di Cagnano Varano, dalla Compagnia di San Giovanni Rotondo a quella di Vico del Gargano. Ciò garantirà uno sviluppo delle attività investigative e di controllo del territorio più aderente alla geografia criminale dell’area.