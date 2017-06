Bimba di 6 mesi affoga nella vasca da bagno, la mamma era su Facebook da oltre 20 minuti

Lascia la bimba a cui stava facendo il bagnetto da sola nella vasca da bagno per controllare Facebook e la piccola annega. Cheyenne Summer Stuckey, 21 anni, ha ammesso di aver lasciato la figlia Zayla Hernandez di soli 6 mesi sola mentre le stava facendo il bagnetto nella vasca da bagno nella sua casa in Texas.

La giovane mamma, come riporta il Sun avrebbe detto di essersi distratta solo per pochi minuti e che al suo ritorno la piccola era già affogata. Pare però che le cose siano andate diversamente: la 21enne si sarebbe distratta controllando il suo profilo Facebook, su cui sarebbe rimasta per oltre 20 minuti pur sapendo della bimba sola nella vasca.