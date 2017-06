Lasciano il loro bimbo di 18 mesi a dormire in camera da letto, controllato dalle telecamere di sicurezza. Ma all’improvviso si accorgono di una strana figura accanto al piccolo

A guardare la sequenza così, com’è stata immortalata da una mamma visibilmente terrorizzata per quanto visto, potrebbe sembrare di essere finiti sul set di un film dell’orrore contemporaneo, di quelli dove le telecamere e le ripresa a infrarossi sono protagoniste assolute nello svelare le mostruosità che si nascondono del buio della notte. E invece queste inquietanti foto sono state realmente scattate, per la cronaca da una donna di nome Laura Haigh che condivide le mura della propria abitazione con il compagno Dean Evans, con il quale ha da poco avuto un bellissimo bambino di soli 18 mesi.

Proprio intorno al neonato si è verificato l’assurdo fenomeno, che ha lasciato gli utenti allibiti spingendoli a cercare spiegazioni razionali dove non sembrano essercene. Sì perché all’improvviso, mentre il pargoletto dormiva sonni beati, una figura eterea si è avvicinata alla sua culla, scavalcandola per avvicinarsi ancora di più al suo ignaro inquilino in fasce. A raccontare il tutto è stata la stessa Laura, che ha lasciato che il Sun pubblicasse le sue foto per poi raccontare a tutti la mistica esperienza vissuta.