La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. di Latina, a carico di Carpaci Luciano Florin, nato in Romania il 27.6.1995, gravemente indiziato per i reati di rapina e tentato furto aggravato commessi rispettivamente in data 5.11.2016 (sottrazione violenta di cellulare in danno di minore ) ed in data 15.10.2016 (in danno lavanderia KLIM), entrambi in Latina.

Il soggetto, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, risultava già detenuto in Cassino per il reato di furto aggravato, commesso in danno di un negozio di telefonia in Latina.

Anche per quest’ultimo episodio aveva proceduto all’arresto personale della Questura di Latina – Ufficio Volanti. Alla sua identificazione si è giunti a mezzo di ricognizione fotografica per la rapina e di immagini videoregistrate per il tentato furto.

Roma, 26 gennaio 2017