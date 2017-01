Personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un pregiudicato proprio mentre stava reiterando richieste estorsive ad un noto commercialista di Latina.

Il professionista, già la settimana scorsa aveva denunciato presso gli Uffici di Corso della Repubblica di essere stato oggetto di un’estorsione. In particolare, lo stesso dichiarava che, durante la sua attività professionale, uno dei due clienti per i quali doveva definire un contenzioso tributario, sotto la minaccia di una pistola lo costringeva a farsi consegnare un assegno di 13.000 euro, mentre nei confronti dell’altra persona presente in studio pretendeva un assegno di 6.000 euro.

Allo stesso modo, anche la seconda vittima presentava analoga denuncia per l’estorsione subita.

Le attività di indagine immediatamente avviate, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, consentivano agli investigatori di apprendere che nella mattinata odierna il malvivente si sarebbe di nuovo recato presso l’ufficio del commercialista per estorcergli altro denaro.

Infatti, i mirati servizi predisposti per la circostanza permettevano di trarre in arresto il criminale proprio nel momento in cui sferrava, con una stampella, un violento colpo al volto del professionista, pretendendo ulteriori somme di denaro.

La vittima. per le lesioni subite, doveva ricorrere alle cure dei sanitari del locale nosocomio che lo giudicavano guaribile in giorni 12 per trauma contusivo facciale.