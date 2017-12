Alcun giorni fa, l’attore 52enne Adamo Dionisi, noto per la sua parte in Suburra, dopo aver distrutto una camera d’albergo a Viterbo e aver picchiato la donna con la quale soggiornava, è stato arrestato.

Oggi, secondo quanto riportano Il Giornale e Il Tempo, la questura ha reso noto quanto accaduto nel momento in cui gli agenti hanno messo le manette all’attore.

“Arrestatemi, stasera vi ammazzo a tutti, vi sgozzo a voi e ai vostri figli. Maledetti… sono l’attore più pagato del mondo…

vi rovino…”, avrebbe urlato. Per poi fare una precisazione: “Ripagherò tutto perché so ‘n signore, mica ve sete bevuti (avete arrestato, ndr) Alvaro Vitali”.

La questura ha anche spiegato i motivi per cui l’attore avrebbe aggredito la ragazza.

A causa di qualche a noi non noto motivo, la donna avrebbe voluto cambiare camera, qwuindi raggiunto la nuova stanza, l’uomo ne avrebbe abbattuto la porta l’aveva pesantemente percossa

“afferrandola per i capelli, trascinandola lungo il pavimento, procurandole lesioni per le quali si era poi rivolta al locale Pronto Soccorso dell’Ospedale Belcolle“, si legge sul Giornale, che cita come fonte la Questura.

La donna ha raccontato che già nei giorni precedenti aveva ricevuto minacce dall’attore romano che, nel 2001, quando era capoultrà della Lazio, era già finito in carcere per una vicenda legata alla droga.