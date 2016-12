L’ipotesi viene definita dal Corriere della Sera come “più che una suggestione”. E’ quella che vedrebbe l’attuale presidente della Camera Laura Boldrini candidata premier. A lanciarla nell’agone politico vero e proprio sarebbe il “campo progressista” al quale ormai da mesi sta alacremente lavorando l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Il quale ha lasciato intendere di non voler correre in prima persona, ma di volersi ritagliare il ruolo di “king maker”, ovvero di regista di una nuova forza politica che più da sinistra si alleerebbe al Pd alle prossime elezioni.

E nell’entourage dell’ex primo cittadino il nome che circola per le primarie di coalizione è proprio quello di Laura Boldrini, che dunque potrebbe sfidare Matteo Renzi per la leadership della sinistra in vista delle prossime elezioni politiche. Sempre stando al quotidiano di via Solferino, l’ipotesi avrebbe anche il favore dello stesso Renzi che, volendo una competizione vera in grado di richiamare l’attenzione e l’entusiasmo del popolo della sinistra vorrebbe proprio nomi come quello della presidente della camera da sfidare alle prossime primarie.

LiberoQuotidiano