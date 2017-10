Laura Freddi, in attesa di una bimba, racconta: «ll suo nome è Fagiolina»

ROMA – Laura Freddi, a Domenica Live, si mostra per la prima volta in tv da quando è rimasta incinta. Una gravidanza fortemente voluta e, a 45 anni, non facilissima.

«Non è stato semplice- confessa – ho conosciuto il mio compagno a 40 anni. Un ginecologo mi ha detto che avrei dovuto fare delle cure per sistemare dei problemini. Dopo, sistemate queste cose, non mi sono dovuta accanire più di tanto».

Quando ha saputo di essere incinta?

«Ho scoperto di essere incinta il giorno del mio compleanno. C’erano dei segnali, ho sentito che era il momento di fare un test. Sarà una bambina. L’ho concepita un mese prima del mio compleanno».

La borsa è pronta, il tempo quasi finito, rimane da scegliere il nome.