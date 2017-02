Contrordine sull’indennità di disoccupazione per i lavoratori Co.co.co. Alla fine il governo è stato costretto ad una repentina marcia indietro dopo che sino a ieri aveva dato parere negativo a proseguire la copertura per migliaia di lavoratori coordinati e continuativi che rischiavano di trovarsi senza paracadute.

L’indennità di disoccupazione nata nel 2015 in via sperimentale era stata confermata per il 2016 lasciandoli scoperti da quest’anno. Si trattava dell’unica tutela prevista per una platea di circa 300mila lavoratori già ampiamente discriminata in materia di diritti sul lavoro. Eppure, a fronte di un impegno economico piuttosto modesto (si parla di circa 54 milioni di euro), il governo aveva deciso di cancellare anche l’ultimo paracadute.

Solo nel pomeriggio di oggi, dopo che il caso è scoppiato sui media, sono arrivate le rassicurazioni del ministero del Lavoro.

Facciamo un passo indietro. Il Milleproroghe, come conferma ora il ministero, è il contenitore giusto per trovare una soluzione in tempo utile ma l’emendamento al decreto che stanziava le risorse per prorogare anche nel 2017 e nel 2018 l’indennità sinora non aveva ottenuto il parere positivo né del governo né del relatore ed il testo era stato ritirato proprio ieri dai senatori del Pd che lo avevano presentato, prima firmataria Annamaria Parente (Pd).