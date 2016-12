Le offerte di lavoro (la domanda va inviata entro il 2 gennaio 2017) riguardano tutta Italia, dalla Lombardia al Lazio, dal Piemonte alla Sicilia, dalla Toscana alla Sardegna, dall’Emilia alle Marche, dal Friuli alla Puglia

Fino al 2 gennaio è possibile inviare la propria candidatura per lavorare come portalettere per Poste Italiane: i contratti proposti sono a tempo determinato, e in questi casi le candidature sono migliaia.

Non è richiesta esperienza pregressa, bisogna però rispettare tutti i seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; Patente di guida in corso di validità per la guida del motorino aziendale; idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante.

Lavoriamo.eu spiega nel dettaglio come funzionano le selezioni per portalettere e come fare per inviare il curriculum a Poste Italiane.

