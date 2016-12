Le foto che Facebook censura.

Eccole qui sono alcune delle tante foto che Facebook censura perché non appropriate, violente, cattive e brutali.

E’ vero sono foto orribili, foto che non dovrebbero esistere, non dovrebbero mai essere scattate eppure ci sono e parlano di

una crudeltà senza fine.

Vengono censurate, segnalate come spam, nascoste, per evitare che la gente pensi, rifletta, abbia orrore e

terrore, tanto sono lontane dalle nostre vite e dai nostri paesi.

Guardatele bene, e guardate quei bambini con il terrore negli occhi, quei bambini morti per i bombardamenti e quei bambini sdraiati per terra senza vita i cui organi sono stati venduti al miglior prezzo….sono l’ennesima orribile conseguenza che porta la guerra.

E guardando queste foto, guardando quei corpi straziati penso a mia figlia, a mio nipote al mio vicino….e li vedo lì,

straziati nello stesso modo.

Se ne parla troppo poco, si parla di altro di politica di referendum, negozi, shopping, e qualsiasi altra cosa …ma non questo.

E’ di nuovo Natale, non abbiamo neanche un momento per pensare, presi nel vortice dei regali delle luci, delle feste, dell’ultimo hi-tec…e questo non è Natale. Stringiamoci accanto alle persone a noi care, alle persone che amiamo, ai nostri

figli, alle nostre famiglie… noi che ancora una famiglia l’ abbiamo. Il Natale non è una corsa ai regali, il Natale è la nascita di Gesù che è il simbolo della pace, non di tutto questo dolore e queste guerre.

Quest’anno ricordiamoci, quando ci sediamo a tavola tutti insieme, di quanto siamo fortunati, pensiamo che, ancora per una volta abbiamo la possibilità di festeggiare questa bellissima festa.

E in questo Natale, una piccola preghiera per tutte quelle mamme che hanno perso i loro figli in questa guerra, e tutti quei bambini che una mamma e un papà non li hanno più e non sanno più dove andare.

FOTO NELLA PROSSIMA PAGINA