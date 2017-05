Le salva la vita durante l’urgano Katrina, 12 anni dopo, lei gli chiede qualcosa di inaspettato

Alcuni disastri naturali hanno segnato la storia. Uno dei più recenti è l’Uragano Katrina, verificatosi negli Stati Uniti nel 2005. Questo evento terribile detiene un vero e proprio record nella storia del paese perché hanno perso la vita 1836 persone.

Una delle immagini più impressionanti di Katrina è scattata da Veronica Pierce, arrolata nell’Air Force. La donna ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per aver immortalato il vice-sergente Mike Maroney e la piccola Lashay Brown, la bambina che ha salvato durante l’uragano.

Quando Mike Maroney aveva salvato Lashay e la sua famiglia dalle inondazioni causate dall’uragano, la bambina gli si era gettata al collo e lo aveva stretto in un abbraccio pieno di gratitudine. Il soldato, che soffriva del disturbo post traumatico da stress, aveva portato la foto sempre con sé, anche quando era stato inviato in Iraq e in Afghanistan.

Per tanto tempo aveva cercato di trovare Lashay, lanciando persino un appello sui social. Ma è stato solo 10 anni dopo, nel 2015, che i due protagonisti della foto, che rimarrà per sempre nella storia, si sono ritrovati.

Il loro incontro, avvenuto durante la trasmissione TV “The Real and Mike Maroney” è stato davvero commovente. Ecco che cosa ha spiegato a Lashay:

“Tu hai salvato me più di quanto io abbia salvato te.”

Ma la storia non finisce qui perchè dal loro incontro, i due si sono visti e si parlano con molta frequenza. Mike Maroney ha persino insegnato a Lashay a nuotare, e l’ha accompagnata al ballo di fine anno.

Il sostegno incondizionato che il vice sergente ha offerto a Lashay è stato per lei una grande fonte di ispirazione. Alla fine la ragazza ha deciso di arruolarsi nella Riserva Militare! Attualmente sta partecipando ad un programma di addestramento nella sua scuola e ha chiesto a Mike di aiutarla!

Lui è molto felice di questa amicizia, non perde mai occasione per farle sentire tutto il suo sostegno.

“Farei di tutto per ricambiare Lashay e la sua famiglia dei loro abbracci. Sono una famiglia per me.

“Sono orgoglioso di lei e la sosterrò in ogni sua scelta. Credo che capisca bene che cosa significhi servire l’esercito, sono sicuro che farà grandi cose” ha detto.

