Le tasse sui morti e un paese (ancora) in macerie: Pirozzi da Gentiloni con le chiavi di Amatrice

Tra immobilismo istituzionale e una burocrazia “ammazza ripresa”, nel paese distrutto dal sisma la situazione è ancora di piena emergenza. Il sindaco Sergio Pirozzi chiede un’inversione di rotta al governo. E anticipa a Today i 13 punti prioritari per la rinascita della zona che presenterà in un incontro con il premier

Da qualche giorno Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, va in giro con due mazzi di chiavi in tasca: uno lo usa ormai da anni per entrare negli uffici del Comune, l’altro è invece una copia fatta fare nientemeno che per il premier Paolo Gentiloni.

Sindaco, cosa ha in mente?