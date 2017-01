Il capo della Polizia a Salerno per il Programma Operativo Nazionale “Legalità 2014-2020”. “L’amministrazione e quindi lo Stato sarà presente prima della generosità”

SALERNO. «L’amministrazione, e quindi lo Stato sarà presente prima della generosità, come lo siamo stati con Barbato che vive una condizione di inabilità. Andate a chiedere a Barbato se l’amministrazione, lo Stato, è stato distante». Il capo della polizia, Franco Gabrielli, rispondendo al teatro Verdi di Salerno alle domande dei giornalisti sui problemi nelle cure per l’artificiere salernitano Mario Vece, rimasto ferito gravemente a Firenze a Capodanno, cita il caso di un altro poliziotto vittima in servizio della criminalità, il napoletano Nicola Barbato. «È vero che ci sono delle disfunzioni alle quali stiamo lavorando sotto i profili assicurativi di Inail», sottolinea Gabrielli.

Gabrielli è intervenuto alla presentazione del nuovo Programma Operativo Nazionale “Legalità 2014-2020” al teatro Verdi di Salerno.

«Credo fortissimamente al fatto che la pubblica amministrazione debba recuperare credibilità tra la gente, e la credibilità si recupera soprattutto attraverso il concetto