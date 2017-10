Legge 104, chi può richiederla e qual è l’iter da seguire

La Legge 104 / 92 regola i permessi lavorativi finalizzati all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone portatrici di disabilità. Tuttavia sono in molti a non conoscere i dettagli di questa normativa e a non sapere come procedere per poterne usufruire.

La Legge attualmente è il risultato di varie modifiche, e particolare rilevanza l’assume l’art. 33, che disciplina le agevolazioni destinate ai lavoratori affetti da disabilità e agli eventuali familiari.

Ecco i dettagli.

Chi può usufruire della Legge 104?

I permessi retribuiti possono essere richiesti sul posto di lavoro sia pubblico che privato, direttamente al proprio datore di lavoro. Ad averne diritto sono: