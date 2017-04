Si è spenta la madre dell’agente dei vip più famoso d’Italia. Almerina Pavan in Mora, mamma del celebre Lele Mora, è mancata lunedì scorso nell’ospedale di Trecenta, dove si trovava ricoverata da qualche giorno. L’anziana, che abitava a Bagnolo di Po con l’altro figlio e alla quale Mora era molto legato, è morta di vecchiaia, dopo una lunga vita trascorsa accanto ai tre figli e al marito, mancato nel 2013.

Un duro colpo per il celebre agente dei vip che attualmente si trova a Milano e sta terminando di scontare i suoi guai giudiziari attraverso l’affidamento ai servizi sociali, al lavoro settimanalmente presso la mensa dei poveri. «È mancata la mia regina madre», ha detto ieri Mora commentando la notizia della morte dell’amata mamma che mai lo aveva abbandonato anche durante il duro periodo che l’agente dei vip ha trascorso in carcere.

La madre di Mora, che avrebbe dovuto festeggiato 70 anni di matrimonio con il marito nel 2013 e che invece era rimasta vedova pochi mesi prima, era una donna forte, sempre in prima linea per difendere la sua famiglia e in particolare al figlio Gabriele, in arte Lele. Durante un’intervista televisiva lo stesso Mora aveva raccontato che la madre Almerina aveva sempre cercato di tenere nascosta la verità al Signor Mora, per non dargli il grande dispiacere di scoprire che il figlio era stato arrestato.

Addirittura la donna, aveva spiegato Mora in Tv, era arrivata al punto di staccare l’antenna del televisore per fare in modo che le notizie non entrassero in casa loro e quando Lele chiamava a casa una volta alla settimana raccontava di essere in tour a Cuba. Ma il giorno che Lele Mora è stato scarcerato ed è andato a trovare i suoi genitori, accompagnato dal Cappellano del carcere di Opera, Don Antonio, suo padre aveva capito.

Da quel giorno Lele Mora aveva raccontato che aveva cercato di dare al padre le coccole che non gli aveva mai dato e, purtroppo, le restrizioni legate alla sua detenzione gli avevano impedito di poter stare vicino fino all’ultimo al padre che era ammalato. Ora Mora che veniva spesso in Polesine proprio per trovare mamma Almerina (e da dove era partito inizialmente come parrucchiere dei vip, dopo un diploma all’alberghiero di Adria) ha perso entrambi i genitori. Oggi, alle 16, a Bagnolo di Po a dare l’ultimo saluto ad Almerina ci saranno anche molti amici vip dell’ex agente, oltre che il vescovo di Padova Cipolla.

Il Resto del Carlino