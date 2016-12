Non sono stati mesi facili e del tutto sereni per Leonardo Bonucci, difensore di ferro della Juventus e della Nazionale italiana. Il calciatore, infatti, ha dovuto fare i conti con una brutta malattia che ha colpito il figlio Matteo, tre anni appena. Tutto è iniziato quest’estate – ricorda Leo a La Repubblica – durante le “vacanze a Formentera dopo i campionati europei in Francia”: “Tre settimane prima a Matteo era stata rimossa una piccola ernia inguinale. Una sciocchezza, eppure abbiamo la sensazione che Matteo sia diventato un bimbo diverso. All’inizio pensiamo che la ragione sia da ricercare in un residuo di anestesia da smaltire, ma poi una serie di suoi comportamenti ci preoccupano. Siamo spaventati. Torniamo immediatamente a Torino, decide mia moglie. All’ospedale pediatrico Regina Margherita troviamo una dottoressa meravigliosa che non perde un minuto. Gli esami diagnostici rivelano una patologia acuta. Bisogna intervenire subito, ci dice il medico. Il giorno successivo Matteo entra in sala operatoria alle otto della mattina e ne esce alle quattro del pomeriggio”.



Il piccolo è stato un leone, racconta il padre:

“Mentre superava le porte della chirurgia Matteo ci ha fatto il verso del leone, come se volesse infondere coraggio più a noi che a sé. Dopo ho raccolto il suo peluche, un orsetto bianco, mi sono seduto in un angolo della stanza e ho fatto una chiacchierata con Dio: sia fatta la tua volontà, gli ho detto, ma non dimenticare che è solo un bambino […] Matteo è tornato a casa il dieci agosto, a tredici giorni dall’intervento. Un recupero record”.

Fino a pochi giorni fa, però, la paura era ancora intatta: “La fine della paura che è durata da luglio sino a pochi giorni fa. A Matteo ora ripetiamo spesso una sorta di mantra: sei tu il nostro campione, hai vinto la partita più difficile. Gli leggo libri di favole, le storie di Cars. È tornato a giocare con suo fratello, presto potranno anche ricominciare a fare la lotta. Finalmente sta bene fisicamente e psicologicamente”. Siamo tutti più sollevati.

