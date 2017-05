Scoperto fungo letale resistente ai farmaci: “Minaccia globale per la salute”

Scoperto un super-fungo potenzialmente letale e resistente ai farmaci che si contrae soprattutto in ospedale. Si è già diffuso in Europa, gli esperti: “Minaccia globale per la salute”

Un nuovo super-fungo potenzialmente letale e resistente ai farmaci sta seminando il panico negli ospedali orientali, americani e ora pure europei.

Si tratta della “Candida auris”, un micete lievitiforme che è stato isolato per la prima volta nel 2009 nel canale uditivo di un 70enne giapponese ricoverato all’Ospedale geriatrico di Tokyo. Dal 2013 il fungo è stato riscontrato anche negli ospedali degli Stati Uniti, soprattutto di New York e del New Jersey, poi è “migrato” in Gran Bratagna. la prima epidemia in Europa è stata registrata all’ospedale cardiologico di Londra, dove, tra aprile 2015 e luglio 2016, ci sono stati 50 casi.

Negli ultimi mesi a New York, su 44 casi di infezione diffusi in 15 ospadali e uno studio medico, ci sono state 17 morti. I pazienti deceduti, tuttavia, avevano altre patologie preesistenti, perciò, riorta il Corriere della Sera, non è stato possibile stabilire in modo definitivo la relazione causa-effetto.