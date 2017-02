L’Italia non arretra davanti ai rilievi Ue: Patto di stabilità pienamente rispettato e debito soddisfacente, afferma Padoan. Abbiamo ricevuto la risposta italiana e ora ne valuteremo i contenuti, affermano da Bruxelles. Intanto Gentiloni rassicura: ‘Siamo fuori da procedure di infrazione’.

“Nessuna manovra estemporanea: riduciamo il debito nel nostro interesse con una strategia che protegge la crescita”. Così, in un tweet, il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan definisce la strategia di finanza pubblica portata avanti finora dall’Italia e illustrata nella lettera di risposta inviata ieri alla Commissione Ue.

Moscovici, indispensabile Italia riduca deficit- L’Italia “faccia quello che deve fare, che riduca il deficit è indispensabile, mentre altri Paesi con surplus devono usarlo per investimenti”: lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici alla presentazione del suo libro ‘S’il est minuit en Europe’. “Moscovici ha ribadito che “il debito italiano è elevato, ci sono delle regole – ha aggiunto – ma vogliamo che l’Italia resti un Paesi credibile e solido”. E finora “abbiamo sempre cercato soluzioni comuni, sia con Padoan che col Governo”, ha aggiunto.

Moscovici, obiettivo Eurogruppo evitare procedure – “E’ da cinque anni che sono all’Eurogruppo, prima come ministro e poi come commissario, e posso dire che il suo obiettivo è evitare procedure”, non aprirle: lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici alla presentazione del suo libro ‘S’il est minuit en Europe’ rispondendo a chi gli chiedeva se l’Italia rischia una procedura per debito.

Il ministro dell’Economia, parlando dell’aggiustamento dei conti pubblici al question time al Senato, sottolinea che “le misure verranno adottate al più tardi entro fine aprile, presumibilmente anche prima” della presentazione del Def.

Commissione si aspettava maggiori dettagli, fanno sapere fonti Ue.

Gentiloni, rispetto regole Ue senza misure depressive – La lettera inviata all’Ue è sulla linea secondo cui “l’Italia rispetta le regole ma senza decisioni che possano avere effetto negativo, depressivo sull’economia. E’ il momento, penso che tutti se ne rendano conto in Europa, di accompagnare la crescita e prendere quindi nel rispetto delle regole europee le misure nei modi e nei tempi che consentano di accompagnare la crescita e avere effetti contrari”. Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi.