Lettera di Nicola al figlio morto: “Abbiamo lottato insieme, è la nostra vittoria”

Il tecnico del Crotone protagonista dell’impresa salvezza pubblica su Facebook una lettera molto emozionante, dedicata al ragazzo (Alessandro) deceduto in un incidente a 14 anni.

Una lettera da brividi. L’ha scritta il tecnico del Crotone, Davide Nicola, al figlio Alessandro morto nell’estate del 2014 all’età di 14 anni in un incidente stradale. “Abbiamo lottato assieme, so che sei sempre stato lì con me”, le parole che sgorgano direttamente dal cuore dell’uomo – prima ancora dell’allenatore – che in un momento bellissimo della carriera (la salvezza all’ultima giornata di A) ha voluto ricordare quell’affetto così caro ma strappatogli dalla sorte in maniera cruenta.

Ciao amore mio, Non so dove sei. Non so cosa starai facendo. Forse sei su quella nuvola che era su di me quella sera, quando correvo per far volare la tua lanterna. O forse sei qui accanto a me. Sì, sono sicuro che sei qui con me. Abbiamo lottato insieme in questo anno complicatissimo, ma… Oggi so che tu ci sei sempre stato lì con me. Sei riuscito con la tua energia a darmi la forza di lottare e di continuare a inseguire l’impossibile possibile, il possibile probabile, e il probabile certo.