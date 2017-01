L’Iran per le donne è come una piscina fresca in una giornata d’estate. Fa caldo, l’acqua ti chiama, vorresti tuffarti, ma resti al di là di un cancello, a spiare i maschi che nuotano. Ti descrivono così i giornalisti stranieri che arrivano, partono e ti chiamano vittima, quelli che ti classificano a seconda del velo che porti, senza sapere che in Iran tutto è ambivalente, dentro ogni verità ha messo radici una bugia e tu la abiti come se indossassi scarpe troppo strette o troppo larghe, sei scomoda, ma ti ci abitui, cammini lo stesso. Hai imparato a mentire a scuola, alle maestre che ti chiedevano se i tuoi genitori frequentavano la preghiera del venerdì e alle compagne che si informavano se avevi un fidanzato. A poco a poco hai assorbito le regole del gioco. Ti sei accorta che, intorno a certe linee rosse, si può anche danzare e, all’insegnante che esigeva il tuo compito di algebra, hai detto che è morto tuo fratello, è diventato uno shahid, un altro martire della guerra Iran-Iraq, è volato in Paradiso dall’Imam Hussein, beato lui, ma il dolore ti ha risucchiato in un vortice, non sei riuscita a concentrarti sulle equazioni. La tua performance da Actors Studio è stata accolta con un mormorio, in classe sanno tutte che non hai un fratello, lo sa anche la maestra che ha storto gli angoli della bocca mentre guardava la tua faccia da schiaffi e poi ha fatto finta di niente.

Ti è andata bene anche quando, una notte, insieme a un gruppo di amiche hai scavalcato la recinzione di metallo intorno alla piscina condominiale. Ti sei sfilata il foulard e ti sei tuffata, una, due, tre bracciate e poi sei corsa a casa ridendo, con i pantaloni che gocciolavano, e hai ballato “Billie Jean”, davanti allo specchio, con il sapore del cloro ancora sulle labbra. Come te, ogni ragazza in Iran, prima o poi, si trova davanti un cancello da espugnare, perché non importa che posizione occupi nella scala sociale del regime, arriverà il momento in cui qualcuno ti dirà cosa studiare, dove lavorare, chi sposare, come pregare, e tu dovrai decidere se tuffarti nella piscina. Sono guerre quotidiane quelle delle ragazze iraniane, racconta Nazila Fathi, ex corrispondente del New York Times a Teheran, nel suo libro “The lonely war”. A quindici anni, la felicità per Fathi è portare a scuola una cassetta di Bon Jovi avvolta nella carta argentata, tra i panini nel cesto della merenda. Poi cresce, il primo appuntamento con l’uomo che sposerà finisce in commissariato perché lui ha trascorso undici anni all’estero e quando i bassiji li fermano, in cima a una collina e gli gridano: “Bastardo!”, con le luci di Teheran che brillano sotto di loro, il futuro sposo impallidisce e balbetta la verità. Non sono sposati, non sono nemmeno fidanzati. E’ il loro primo pic-nic. Cinque anni dopo sono marito e moglie, arrivano due figli e Fathi lavora per il New York Times.

L’inglese è il suo passaporto per il mondo. Inizia come interprete per i giornalisti di passaggio e si rende conto che scrivere è il suo modo di dare senso e ordine alle cose. Scrive quando scopre che la tata è un’informatrice dei servizi di intelligence dei pasdaran, scrive nell’estate del 2009 quando l’avvisano che i cecchini hanno l’ordine di spararle e continua a scrivere anche adesso che è lontana da Teheran e non riesce a smettere di pensare al riflesso delle montagne sulla superficie della sua piscina. “Per restare vivi dovete uccidere il silenzio”, recita un verso di Simin Behbahani, l’Anna Akhmatova persiana, ed è l’inno di una nuova stupefacente generazione di scrittrici, protagoniste di un rinascimento letterario iraniano che, da quindici anni, è molto più di un’ avanguardia. Tra il 1930 e il 1960 le donne che pubblicavano libri in Iran erano appena una dozzina (nello stesso periodo si contavano almeno 270 scrittori maschi), appartenevano a famiglie agiate, spesso aristocratiche, avevano avuto la possibilità di studiare, viaggiavano ed erano considerate “irregolari”, mosche bianche da guardare con sospetto. “C’è stato un tempo in cui le scrittrici erano costantemente in conflitto con la società – ha detto a Fathi il critico letterario Majid Eslami – ma ora essere una donna che scrive è un valore. Le scrittrici sono diventate le icone dei loro lettori’’.