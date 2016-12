Botte da orbi, sedie che volano, gente che urla e scappa: sembrerebbero i dettagli immancabili di un film da commedia americana quelli ripresi nel seguente video, se non fosse che è quanto si è visto durante un banchetto nuziale a Toronto, in Canada.

La situazione è precipitata dopo che l’ex fidanzato della sposa ha messo in atto la sua vendetta a sorpresa distribuendo a tutti gli invitati foto della donna mentre fa sesso, provocazione che ha causato lo sconvolgimento.

Il filmato è stato postato su Twitter il 22 dicembre ed è diventato immediatamente virale. Un utente ha raccontato di come la distribuzione delle foto ai tavoli abbia in un primo momento imbarazzato i presenti che poi si sono sfogati con la violenza, mentre un altro ha sottolineato come tra le famiglie ci fossero vecchi rancori.

Fonte: Today

24/12/2016