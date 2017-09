Sedici anni e nessuna sentenza: reati prescritti, stupratori liberi

Più di sedici anni per un processo. E gli aguzzini, che stupravano e drogavano, una ragazzina tornano in libertà. La Cassazione: “Intervenuta prescrizione”

Sedici anni e nessuna sentenza. Così la giustizia italiana fallisce ancora volta e mette in libertà tre stupratori.

Giovedì scorso, come riferisce Repubblica, la terza sezione penale della Cassazione ha, infatti, prescritto le accuse di violenza sessuale a carico di una educatrice, del marito e dell’amante di questa ai danni di una donna che, ai tempi degli abusi, aveva sedici anni.

L’incubo della ragazza inizia tra le mura di casa. È lì che il padre la violenta. E, quando finisce in una comunità per minori, l’educatrice a cui viene affidata fa lo stesso. “La costringe a sottomissioni continue – racconta Maria Elena Vincenzi su Repubblica – abusa della sua posizione per ricattarla e ottenere ciò che vuole, inculcando nella ragazza l’idea che quello era il destino al quale non poteva ribellarsi. E quando finalmente C. è psicologicamente prostrata, di nuovo, le impone ménage à trois con il marito, prima, e con un amante poi (un maggiorenne della comunità)”. Non solo. Per costringerla a fare sesso, l’educatrice obbligava la ragazzina a drogarsi.