Descritto come “despota”, scontroso” e “uno che non fa gruppo”, Raz Degan non si sta certo divertendo all’Isola dei Famosi. Il modello ed ex fidanzato di Paola Barale, ieri sera, ha avuto uno scambio di battute al veleno con Vladimir Luxuria, che fa l’opinionista in studio per il reality di Canale 5.

Di fronte alle accuse degli altri naufraghi di non fare gruppo, Degan si è messo sulla difensiva spiegando che “tutto dipende da come sono montati i filmati”. Al che Luxuria lo ha incalzato: “Guarda che non gira tutto intorno a te… Senza di te l’Isola sarebbe la stessa”. Al che, il naufrago ha buttato lì un “Io non lo conosco” che ha fatto andare su tutte le furie l’ex deputata di Rifondazione Comunista: “Quando parli con me devi usare il femminile. E’ educazione anche questa”.

Roma, 15 febbraio 2017

fonte liberoquotidiano