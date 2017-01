Ha mandato in frantumi con un bastone la teca contenente una statua della Madonna e ha incendiato il presepe allestito nel cortile della parrocchia della Madonna del Rosario, sita in via Guglielmi a Foggia. I carabinieri della Compagnia di Foggia hanno arrestato B. M., cittadino del Gambia di 25 anni, in regola con i documenti di soggiorno, per danneggiamento, incendio e resistenza a Pubblico Ufficiale. È accaduto nel primo pomeriggio.

L’immigrato, inoltre, ha opposto ferma resistenza ai Carabinieri, intervenuti su segnalazione del parroco, i quali sono riusciti comunque a bloccarlo e trarlo in arresto. Lo straniero, in preda a una visibile e accentuata alterazione psicofisica, ha cercato di giustificare il suo gesto con la sua appartenenza alla fede musulmana e per tale ragione ha voluto distruggere i simboli cristiani. L’uomo, che ha agito in maniera autonoma e isolata, è stato associato nel carcere di Foggia in attesa del giudizio di convalida.

Roma, 3 gennaio 2017

fonte liberoquotidiano