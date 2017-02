E’ accaduto a Monterotondo, vicino Roma. Il papà e il bimbo stanno bene.

Sono stati ritrovati dai carabinieri il ragazzo di 21 anni che si era allontanato ieri sera con il figlio di due mesi dopo una lite con l’ex compagna a Monterotondo, vicino a Roma. Secondo quanto si è appreso, i carabinieri li hanno rintracciati al centro commerciale Porte di Roma, in zona Bufalotta, alla periferia della Capitale e stanno bene.

Dopo una lite in strada con la compagna, il ragazzo era andato via a piedi portando con sé il loro bambino. Sono subito scattate le ricerche dei carabinieri. Controlli a casa di parenti e amici. Attivato il piano provinciale di ricerche con protezione civile, unità cinofile ed elicottero. Al momento in cui si è allontanato il ragazzo di 21 anni indossava una felpa a scacchi bianca e nera e pantaloni neri.

Fonte Ansa

Roma, 18 febbraio 2017