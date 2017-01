E’ stata investita da un getto di benzina infuocata non ha aperto la porta. Ed ora ha ustioni in tutto il corpo ed è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico di Messina. Dall’altra parte della porta c’era il suo fidanzato, ormai ex, che aveva appena lasciato ma non accettava la fine della relazione. E’ stato lui a gettarle benzina infuocata addosso.

E’ accaduto a Messina ad una ragazza di 22 anni, sorpresa in casa dal suo ex ragazzo ieri mattina all’alba, intorno alle quattro e mezza. Il giovane è fuggito subito dopo l’aggressione ed è stato bloccato stamattina dalla polizia.

E’ un ventiquattrenne e dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

La ragazza aveva sentito suonare l’ex fidanzato e, fidandosi, ha aperto la porta. Pensava ad un chiarimento. Si erano lasciati, per volontà di lei, da circa due mesi dopo un rapporto travagliato. Ma il ragazzo le ha subito gettato addosso della benzina per poi darle fuoco.

Una parente della ragazza, fortunatamente presente, ha subito cercato di spegnere le fiamme e ha chiamato i soccorsi.

Ora la giovane è ricoverata in una stanza sterile del Policlinico con ustioni gravissime sul 60% del corpo: le zone più colpite sono addome, cosce, gambe e caviglie. Lei è rimasta però cosciente ed ha raccontato a medici e polizia ciò che è accaduto.

Riccardo Ghezzi

Messina, 9/1/2017