Non spaventarsi ed essere forti. Non lasciarsi soggiogare. Non credere che sia «troppo» amore perché «è solo ossessione». Lui «non smetterà mai». Bisogna «denunciare», sempre.

Lucia Annibali, vittima di stalker sfregiata con l’acido, da anni in prima linea per sensibilizzare le donne sulla «necessità di alzare la testa e parlare», continua a ripeterlo: «Abbiate la forza di agire, fate qualcosa in fretta, non perdete tempo». Ha la stessa determinazione di un’altra sopravvissuta alla violenza dell’ex fidanzato, la veronese Laura Roveri, pure lei impegnata a raccontare la propria storia in giro per l’Italia «perché serva d’aiuto a chi vive nel terrore e non sa cosa fare».

Forse aveva in mente le vicende terribili di queste e di tante altre perseguitate di stalking quando l’altro pomeriggio alle 17 è andata dai carabinieri di Verona a raccontare, piangendo, che quell’uomo le aveva ridotto la vita ad un inferno e che non ne poteva più, che aveva paura, che si sentiva minacciata, che non era più sicura da nessuna parte. Lei è una ventottenne residente in città, dipendente amministrativa di una nota ditta in Zai. Lui, ben più grande di quasi vent’anni, padre di una bimba di 24 mesi, è un imprenditore di successo nel settore immobiliare, nato in Francia, residente in Sardegna e domiciliato nel Mantovano a casa della madre.

Si sono conosciuti su un social lo scorso settembre, in ottobre è nata una frequentazione durata poco più di un mese fatta di incontri, cene, regali, scambi di lettere e sms, relazione finita per volontà della ragazza «perchè», scrive nella denuncia, «ha iniziato ad essere ossessivo e possessivo, pretendeva di sapere sempre cosa facessi e dove fossi… avevo la sensazione di essere controllata, mi riempiva il cellulare di messaggi, centinaia e centinaia al giorno, ad un certo punto ho bloccato il suo numero perché la situazione era diventata insostenibile».

La reazione dell’innamorato rifiutato diventa aggressiva, minatoria: «Mi diceva», ha raccontato la donna in caserma, «che era amico di carabinieri e polizia, di pezzi grossi del Sisde, di giudici, che mi controllava; ho iniziato ad avere paura ad uscire di casa, ad andare al lavoro, a spostarmi, a portare l’immondizia nei cassonetti». Proprio per tentare di mettere un punto a tanta angoscia, la giovane