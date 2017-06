Lo sposo ammette di amare qualcun altro – si gira verso un altro invitato e la sposa comincia a piangere

Un matrimonio porta con sé tante emozioni, a volte è difficile trattenere le lacrime.

La storia che segue ne è un perfetto esempio. La coppia portoghese ha detto sì non molto tempo fa.

Jessica e Jefferson avevano deciso di unirsi nella buona e nella cattiva sorte. Ma la loro cerimonia nuziale non è stata come le altre. Infatti Jefferson aveva pianificato qualcosa di speciale per sorprendere gli invitati e la sposa.

Dopo essersi scambiati le promesse, Jefferson le ha fatto una sorprendente confessione: era innamorato di qualcun altro.

Ma questo momento di suspense non è durato in eterno. In seguito Jefferson si è rivolto alla figlia di Jessica, Giovanna, 8 anni, dichiarandole il suo amore e promettendole di farle da papà e proteggerla per tutta la vita.