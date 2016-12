Che l’avvento di Free, futuro quarto operatore mobile italiano grazie alla fusione di Tre e Wind, faccia paura agli operatori italiani è un fatto ormai noto. Il motivo lo si scopre semplicemente aprendo il sito web dell’operatore francese: le tariffe estremamente concorrenziali. Anche senza abbonarsi né usufruire dei pacchetti che integrano la possibilità di accedere a contenuti on-demand o prevedono una linea fissa, Free Mobile offre l’accesso a due soluzioni destinate agli smartphone estremamente convenienti. Che, di fatto, attualmente non hanno paragoni qui in Italia.

Le offerte e gli abbonamenti di Free Mobile

La prima, quella più vantaggiosa, costa solo 2 euro al mese e offre 120 minuti di chiamate verso 100 paesi del mondo, SMS e MMS illimitati e 50 MB di traffico dati 3G e 4G. Oltre le soglie è previsto un costo di 0,05 euro al minuto per le chiamate e 0,05 euro al MB. L’offerta più completa è invece quella da 19,99 euro al mese, che comprende chiamate illimitate verso 100 paesi, SMS e MMS illimitati verso 100 paesi, in Europa e nei dipartimenti d’oltremare francesi e ben 50 GB di traffico dati in 4G, che scende a 3 GB nel caso in cui si possa utilizzare solo la rete 3G.

Le offerte di Free Mobile in Italia