Londra, tenta di aggredire un poliziotto: arrestato in stazione

La scena è stata ripresa in un video amatoriale, in cui si vede lʼuomo già immobilizzato per terra dagli agenti

Un uomo è stato arrestato a Londra, nella zona della stazione di Paddington, dopo aver tentato di aggredire un poliziotto. Lo riportano alcuni tabloid, tra i quali il Daily Express online. L’uomo è stato fermato e immobilizzato per terra grazie all’intervento degli agenti.

Sempre alta la tensione nella capitale britannica, dopo i recenti attentati e dopo l’ultimo attacco, quello della notte fuori dalla moschea di Finsbury Park.

Secondo la polizia britannica, non si tratta di un attacco terroristico. “Gli agenti hanno arrestato l’uomo per disordine pubblico e perché possedeva un’arma”, hanno spiegato le forze dell’ordine.

LEGGO