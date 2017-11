LONDRA – Evacuata in questi minuti la stazione Oxford Circus della metropolitana di Londra, una delle più affollate della Capitale.

Londra, evacuata stazione Oxford Circus: polizia armata sul posto. Una donna ferita

Sul posto sono arrivati subito gli agenti di polizia armati.

E’ arrivata anche la conferma ai dubbi: “La polizia sta rispondendo alla notizia di un incidente nella stazione di Oxford Circus”, spiega la London Metropolitan Police su Twitter.

Numerosi testimoni testimoni parlano di spari, altri di semplici colpi. La gente si sta allontanando dalla zona velocemente, disordinatamente e terrorizzata.

Scotland Yard precisa che gli agenti – intervenuti alle 16,38 per diverse segnalazioni di colpi di arma da fuoco – “stanno investigando un incidente” che riguarda “un passeggero”.

La Polizia starebbe trattando come “caso di terrorismo” l’episodio.

Non è chiaro però cosa stia davvero succedendo.

Alcuni media online parlano di esplosioni, altri di colpi di arma da fuoco, altri di un incendio, altri ancora di semplice criminalità

I video girati sul web in questi minuti e girati dai passanti mostrano decine di persone in fuga terrorizzata in zona stazione, e le luci delle ambulanze che passano.

Lacrime, grida e confusione proprio in un giorno affollato come quello nel giorno del Black Friday.

In rete si parla di poliziotti con pistole alla mano che controllano palmo palmo negozi e strade in una delle vie dello shopping più frequentate nel centro di Londra.

Un portavoce della rete del trasporti londinese per sicurezza ha dichiarato la chiusura della stazione

La polizia ha infine chiesto ai cittadini di rifugiarsi nelle case e nei palazzi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO