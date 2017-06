Londra, evacuati 5 grattacieli: “A rischio di incendio”

Non finisce lo shock e l’allarme a Londra dopo l’incendio del grattacielo alla Grenfell Tower nel quale sono morte almeno 79 persone con una coda di polemiche violentissime nei confronti della premier May: cinque grattacieli sono stati “evacuati immediatamente” nel quartiere di Camden, a nord della capitale, per un rischio di incendio.

In totale si tratta di 800 abitazioni del complesso di edilizia popolare Chalcots Estate. La decisione è stata presa dopo che sono stati trovati nei grattacieli di 23 piani gli stessi pannelli isolanti ma estremamente infiammabili a causa dei quali si è propagato rapidamente l’incendio, innescato da un corto circuito in un frigo, che ha causato la strage di mercoledì scorso nel più centrale quartiere di Kensington.