Era un falso allarme.

Londra, falso allarme a Oxford Circus, metro riaperta

Confermato quindi il falso allarme alla stazioni della metropolitana

Riaperta quindi la metropolitana e ripresa la circolazione dei mezzi.

Lo riporta la Bbc, citando la dichiarazione della Polizia rispetto al formale di cessato pericolo annunciato poco fa.

Gli agenti erano inizialmente intervenuti “come se si potesse trattare di un incidente correlato al terrorismo” riportano le fonti inglesi.



IL DUBBIO

Dell’incidente invece non è emersa traccia.

A conferma del falso allarme, l’antiterrorismo inglese ha fatto sapere di non essere coinvolto né in allerta.

La stazione è stata dapprima evacuata e poi chiusa.

Gli uomini di Scotland Yard erano intervenuti nella zona di Oxford Circus

ed hanno risposto ad un incidente che si pensava potesse essere “correlato con il terrorismo”.



NUMEROSE LE SCENE DI PANICO

Scene di panico ci sono state fra la gente impaurita nella zona della stazione della metropolitana di Oxford Circus.

Alcune persone erano in lacrime, altre gridavano, altre sono state viste abbandonare per strada le buste della spesa nel giorno dei saldi del Black Friday. La zona era affollata come sempre, ma anche più del solito essendo venerdì sera, essendo Black Friday e avvicinandosi anche il periodo di Natale.

La polizia britannica ha invitato subito la gente in giro nella zona di restare al chiuso, all’interno di edifici o negozi, mentre numerose pattuglie sono affluite nella zona.