Un’operazione di polizia è in corso oggi a Sunbury-on-Thames, nel Surrey (Inghilterra), nell’ambito delle indagini sull’attentato alla metropolitana di Londra avvenuto ieri. Lo riportano i media britannici. Nel corso del blitz, riporta la Bbc, la polizia ha fatto evacuare «per ragioni precauzionali» un edificio dalle persone che vi abitano, in Cavendish Road. Sono in corso controlli e perquisizioni. Sunbury-on-Thames, come dice il nome stesso, é una piccola località sulle rive del Tamigi, non lontana da Londra. Nuovo allarme anche alla stazione Fulham Broadway, evacuata e chiusa per dei controlli: l’allerta sarebbe scattata al Vue cinema all’interno di un centro commerciale.

La polizia britannica ha reso noto che gli inquirenti che stanno indagando sull’attentato della metropolitana di Londra hanno arrestato un ragazzo di 18 anni a Dover. Il giovane è stato arrestato questa mattina dalla polizia del Kent nella zona del porto della cittadina sulla Manica. È sospettato di aver piazzato in prima persona l’ordigno rudimentale che ieri ha provocato una trentina di feriti nella metropolitana di Londra. Lo riferisce un giornalista della Bbc.

Il fermato attualmente si trova nel commissariato locale in attesa di essere trasferito a Londra. Gli inquirenti britannici ritengono che il sospetto stesse cercando di imbarcarsi su un traghetto per lasciare la Gran Bretagna. Lo scrive il sito del Guardian, precisando che lo Stato Islamico ha già usato in passato il porto sulla Manica per far entrare ed uscire persone dal Paese, dal momento che la sicurezza per l’imbarchi sui traghetti di Dover viene considerata molto debole.

Gli investigatori hanno rivolto un appello affinché chiunque abbia informazioni, immagini o video relativi all’attacco terroristico alla stazione della metropolitana di Londra di Parsons Green contatti immediatamente le autorità. «La nostra indagine sta proseguendo a grande velocità, e la nostra priorità è identificare, localizzare ed arrestare i responsabili», ha dichiarato il vice capo della polizia Mark Rowley, a capo dell’anti-terrorismo.