Da mesi si prova a stuzzicare Loredana Lecciso sull’argomento, ma Loredana Lecciso ha smesso i panni della pasionaria di un tempo ed oggi non cede alle provocazioni di chi vorrebbe metterla contro Romina Power in virtù del ritorno di fiamma “artistico” con suo marito. La moglie di Al Bano, intervistata dal settimanale Top, ha rivelato di essere contenta per la ritrovata serenità artistica ed affettiva tra il cantante di Cellino e Romina Power, che è mamma dei suoi quattro figli Romina Jr, Cristel, Yari e la scomparsa Ylenia.

Niente gelosia, né invidia e tantomeno l’intenzione di mettere i bastoni tra le ruote a un sodalizio artistico che ha fatto sognare mezzo mondo e promette di continuare a farlo. La showgirl leccese si è espressa così:

Sono per la serenità, la tranquillità e l’armonia. Quindi sono assolutamente contenta che Al Bano e Romina siano tornati ad essere amici. Rivedere Albano e Romina cantare insieme il primo periodo mi faceva nostalgia: mi ricordava la mia infanzia. Adesso che si è ripetuto più volte un po’ meno, ma è sempre un piacevole tuffo nel passato.