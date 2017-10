Lo scandalo degli abusi di Harvey Weinstein continua a far discutere, sono decine le modelle e le attrici che in questi giorni hanno denunciato il produttore.

Anche Asia Argento, dopo la pubblicazione dell’inchiesta del New Yorker, ha confessato di aver subito molestie sessuali dal produttore cinematografico. Ma le sue dichiarazioni hanno fatto discutere molti personaggi del mondo dello spettacolo che l’accusano di aver sfruttato in passato la situazione, tra questi c’è pure Lory Del Santo.

“Asia Argento? – dice in un intervento radiofonico a La Zanzara Lory Del Santo -. Mi spaventa che dopo vent’anni una se ne esca con delle accuse pesanti. Se è passato tutto questo tempo puoi parlarne in modo scherzoso, non così. Per far ridere va bene, a chi non è capitato. Gli uomini ci provano, questo è chiaro: c’è chi lo fa più porcamente, c’è chi manda i fiori. Ma una può sottrarsi tranquillamente”.